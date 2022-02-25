Новости – Политика
Политика
Сводка от Минобороны РФ о специальной военной операции на Украине
25 февраля, 2022 20:20
1 мин
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине блокировали города Конотоп и Сумы. Об этом сегодня, 25 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Также Конашенков сообщил, что российские военные вывели из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины. Сбиты 6 боевых самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотников. Уничтожены 67 танков и бронемашин, 16 реактивных систем залпового огня.
По словам официального представителя Минобороны РФ, военные ДНР и ЛНР продвинулись на глубину до 25 километров, пишет «РИА Новости».
Начался штурм Харькова. Идет интенсивный бой на подступах к городу.
Ранее по теме: Корреспондент FoxNews: российские войска уже в Киеве
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости