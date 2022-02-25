Новости – Политика
Политика
Корреспондент FoxNews: российские войска уже в Киеве
25 февраля, 2022 17:25
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Lu Jinbo/XinHua/Global Look Press
Корреспондент FoxNews ведет трансляцию из центра Киева и сообщает про выстрелы, которые ему слышны.
По его словам, слышна стрельба из легкого вооружения. Российские военные уже в Оболони. Это город в предместьях Киева, до центра украинской столицы 10 километров.
Корреспондент также рассказал, что горожане бегут, стрельба ведется уже на подступах к Киеву.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве, заявляя, что он «враг России номер один».
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