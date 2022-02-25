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Политика
Минобороны РФ: российские военные блокировали Киев и Чернигов
25 февраля, 2022 15:46
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Основные силы ВДВ соединились с подразделениями российского десанта в аэропорту Гостомель. Киев заблокирован с запада, сообщает Минобороны России.
В операции были задействованы более 200 российских вертолетов. Безопасная высадка десанта была обеспечена подавлением всей системы ПВО в районе, полной изоляцией боевых действий с воздуха и активной радиоэлектронной борьбой.
По данным разведки, на площади Шевченко в Киеве развернуты установки РСЗО «Град» для нанесения удара в район аэродрома Гостомель.
Также сообщается, что российские военные завершили блокирование города Чернигов, сообщает телеграм-канал «Пул N3».
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