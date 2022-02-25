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Политика
Начался штурм Харькова. Идет интенсивный бой на подступах к городу
25 февраля, 2022 19:10
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Начался штурм Харькова. Бои идут на подступах к городу.
Начался штурм Харькова, местные жители сообщают о боях сразу с нескольких сторон города.
Идёт интенсивный стрелковый бой, слышны взрывы. Жители спрятались в подвалах, сообщает телеграм-канал Readovka.
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