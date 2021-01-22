Светлана Тихановская предупредила о назревании в Беларуси чего-то «худшего»

Политика

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к Организации Объединенных Наций. Она призывает созвать Совет Безопасности и обсудить ситуацию в Беларуси.

По её словам, страна «приближается к шестимесячному политическому кризису». При этом, в Беларуси назревает нечто «худшее» и миру необходимо озаботиться этой проблемой.

«Миру необходимо обратить внимание на этот кризис, который может перерасти во что-то худшее», - цитирует заявление Тихановской на неформальной онлайн-встрече Совбеза ООН «ТАСС».

Призыв Тихановской прозвучал на фоне заявления президента Беларуси Алекчсандра Лукашенко, который заявил, что он не собирается «падать на колени».

Ранее в Евросоюз признал, что санкции против властей Беларуси оказались бесполезны.