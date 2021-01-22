Политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался по поводу экономического развития страны в ближайшее время. По его словам, ситуация довольно неоднозначная – давление оказывается со всех сторон.

Он подчеркнул, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции нельзя предсказать развитие мировой экономики. Помимо этого, ситуация в РБ усугубляется тем, что необходимо отвлекаться на недовольства граждан.

«И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон: изнутри, извне. Мы, конечно, на колени не рухнем, но в развитии мы это должны учитывать. Надо мобилизовать все то, что есть, а потом браться за что-то новое», – цитирует Александра Лукашенко «БелТа».

Ранее президент РБ потребовал в срочном порядке принять в стране законы как в Соединенных Штатах Америки.