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Александр Лукашенко не собирается падать на колени вместе со страной

Марьям Ибрагимова
22 января, 2021 13:41
1 мин
Марьям Ибрагимова
22 января, 2021 13:41
1 мин
Flickr
Flickr

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался по поводу экономического развития страны в ближайшее время. По его словам, ситуация довольно неоднозначная – давление оказывается со всех сторон.

Он подчеркнул, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции нельзя предсказать развитие мировой экономики. Помимо этого, ситуация в РБ усугубляется тем, что необходимо отвлекаться на недовольства граждан.

«И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон: изнутри, извне. Мы, конечно, на колени не рухнем, но в развитии мы это должны учитывать. Надо мобилизовать все то, что есть, а потом браться за что-то новое», – цитирует Александра Лукашенко «БелТа».

Ранее президент РБ потребовал в срочном порядке принять в стране законы как в Соединенных Штатах Америки.

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