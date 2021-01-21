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Политика
Александр Лукашенко потребовал принять американские законы с «бешеными сроками»
21 января, 2021 15:36
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President.gov.by
В Беларуси предложили ввести американские законы об ответственности за неуплату налогов. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко.
В борьбе с неплательщиками налогов он призвал равняться на США.
«Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их», - заявил белорусский лидер. Его слова приводт БелТА.
Лукашенко напомнил, что за неуплату налогов в США дают «бешеные сроки». Тем временем в Беларуси «целые отрасли уходят в тень», и на это «спокойно смотрят».
Ранее Лукашенко предрек непростой год и призвал выстоять.
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