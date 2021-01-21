Европейские санкции против властей Беларуси оказались бесполезны

Политика

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано признал, что антибелорусские санкции не дали нужного эффекта. Об этом он рассказал в ходе брифинга.

Стано обратил внимание на то, что Евросоюз принял уже три санкционных пакета против властей Беларуси. При этом, санкции продолжат действовать до тех пор, пока в республике не закончатся репрессии и власти не пойдут на диалог с жителями ради решения кризиса.

Он добавил, что репрессии в Беларуси не прекратились, а все задержанные за выражение своих взглядов всё еще находятся в заключении.

Стано отметил, что ЕС пересматривает принятые против Беларуси санкции и может продлить их действие, передаёт Lenta.ru.