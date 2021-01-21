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Политика
Европейские санкции против властей Беларуси оказались бесполезны
21 января, 2021 18:29
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Pixabay
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано признал, что антибелорусские санкции не дали нужного эффекта. Об этом он рассказал в ходе брифинга.
Стано обратил внимание на то, что Евросоюз принял уже три санкционных пакета против властей Беларуси. При этом, санкции продолжат действовать до тех пор, пока в республике не закончатся репрессии и власти не пойдут на диалог с жителями ради решения кризиса.
Он добавил, что репрессии в Беларуси не прекратились, а все задержанные за выражение своих взглядов всё еще находятся в заключении.
Стано отметил, что ЕС пересматривает принятые против Беларуси санкции и может продлить их действие, передаёт Lenta.ru.
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