Два стула Александра Вучича

12 сентября в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС начнётся активная фаза учений «Славянский щит — 2019» с участием российских и сербских военнослужащих. Впервые войска двух государств отработают задачи по отражению массированной воздушной атаки противника. Ранее сербские солдаты и офицеры прошли интенсивную подготовку в учебном центре зенитных ракетных войск РФ в Гатчине (Ленинградская область).

На полигоне Ашулук (Астраханская область) в условиях сложной помеховой обстановки расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Сербии и РФ должны отстреляться по мишеням, которые имитируют самолёты, крылатые и баллистические ракеты противника.

На учениях будут задействованы получившие боевое крещение в Сирии ЗРПК «Панцирь-С» и система ПВО дальнего радиуса С-400 «Триумф». Также военнослужащие должны применить различные радиолокационные станции (РЛС) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По информации источника РП, Минобороны РФ придаёт этим учениям достаточно большое военно-политическое и информационное значение. Ранее манёвры двух стран были посвящены исключительно антитеррористической деятельности. Сейчас взаимодействие России и Сербии переходит на технически более сложный уровень. Не исключено, что в итоге Белград получит от Москвы несколько подержанных, но современных ЗРК

Кроме того, в учениях сил ПВО двух государств несложно усмотреть политический подтекст. В 2019 году исполнился 20-летний юбилей бомбардировок Югославии натовской авиацией. Сербы прекрасно помнят, что, несмотря на отдельные успехи, подразделения ПВО страны ничего не смогли противопоставить ВВС альянса. Западные истребители устроили настоящую охоту за расчётами ЗРК.

Югославские зенитчики, чтобы не быть замеченными и уничтоженными противорадиолокационными ракетами, лишь изредка включали радары. Их действия носили, по сути, партизанский характер, так как натовская авиация в кратчайшие сроки парализовала систему управления обороной страны и добилась абсолютного превосходства в воздухе.

Иногда сербам везло. Так, 27 марта 1999 года боевой расчёт ЗРК С-125 «Нева» 250-й ракетной бригады ВВС и ПВО ВС СРЮ подбил новейший американский малозаметный бомбардировщик Lockheed F-117 Nighthawk («Ночной ястреб»). Командовал батарей, которая повредила самолёт, Золтан Дани. Его успех объясняется хорошей подготовкой военнослужащих, а также обыкновенной удачей — сербы включили радар в тот момент, когда F-117 пролетал буквально над их головами.

Однако в целом югославская армия была бессильна, что-либо противопоставить силам противника. Операция НАТО «Объединённая сила» (март-июнь 1999) превратилась в избиение некогда сильного южноевропейского государства. Альянс поставил Белград на колени, заставил выдать Гааге высокопоставленных официальных лиц и полевых командиров, защищавших сербское население в Боснии и Косово

Современная Сербия является одной из немногих стран Европы, которая отказывается соблюдать санкционный режим и в ежегодном формате проводит с Россией военные учения. Наша страна симпатизирует позиции Белграда, но в реальности братская страна уверенно движется в сторону Запада.

Если положение дел не поменяется (а предпосылок для перемен нет), то через 10-15 лет Сербия превратиться в типичного восточноевропейского члена ЕС, который (наподобие Венгрии) будет выступать за добрососедские отношения с РФ, частенько критиковать США, Брюссель, евробюрократию, но при этом де-юре и де-факто сохранять верность коллективному Западу.

Процесс интеграции Сербии в ЕС — это лишь полбеды для Москвы. В конце концов, у Белграда нет иного крупного экономического партнёра, а Россия находится слишком далеко, чтобы вступать в организованный ею ЕАЭС.

Самым неприятным сюрпризом для РФ стали учения сербской армии с НАТО, в том числе с американскими войсками. Они тоже проходят каждый год, но их количество и масштаб не сопоставимы со «Славянским братством» и «Славянским щитом». В России можно найти лишь обрывочную информацию о тренировках сербов с натовскими солдатами, но в западных и сербских источниках об этом сообщается открыто

Более того, в 2015 году Белград предоставил пребывающим в Сербии военнослужащим альянса специальные иммунитеты. Также власти разрешили НАТО перебрасывать через территорию страны войска и грузы для обеспечения учений и различных операций.

Парадоксально, но инициатором принятия данных законов выступил выходец из радикального националистического лагеря Александр Вучич. Сейчас этот политик занимает пост президента Сербии.

Тёплые отношения с Россией и Владимиром Путиным (российский лидер невероятно популярен в Сербии) он использует как прикрытие для проведения прозападной, по сути, политики. Вучич утверждает, что Сербия сохраняет военный нейтралитет, но зачем же ей тогда проводить учения и освобождать натовских военных от уголовной ответственности?

Ещё одна причина, по которой Вучич заигрывает с Москвой в военной сфере, заключается в нежелании Запада помогать перевооружению сербской армии. В то время как Россия за последние годы поставила Белграду истребители МиГ-29, танки Т-72 и несколько видов бронетехники. В ближайшее время Сербия вполне может получить зенитные комплексы (разговор об этом идёт давно). Скорее всего, это будут поддержанные «Буки» или «Панцири».

Объём военной помощи Белграду невелик и никак не давит военный бюджет нашей страны. Однако Москва от такого «сотрудничества» должна получать более весомую политическую выгоду.

Например, РФ могла бы надавить на Белград по вопросу продажи оружия и боеприпасов посредникам из Саудовской Аравии и США, которые занимаются снабжением сирийских боевиков. Однако важнейший для России вопрос — это перспектива расширения НАТО за счёт Сербии.

Из всего вышесказанного может сложиться впечатление, что Вучич — эдакий волк в овечьей шкуре или оборотень, который пытается обдурить Россию. Конечно, это не так. Скорее всего, сербский президент осознаёт, что национальным интересам его страны отвечают только хорошие отношения с Западом и РФ, причём первые — в приоритете

Такой подход в России презрительно называется «политикой двух стульев». Но что поделать, если Белград не может иным образом обеспечить развитие экономики и вооружённых сил? В Кремле сидят не глупые люди. Они понимают причину мытарств Вучича и его предшественников, в том числе тех, кто был до прихода во власть ярым националистом и сторонником дружбы с Москвой.

Военная поддержка Белграда необходима России, чтобы сохранять и по возможности расширять взаимодействие с Сербией. Такой подход не может застраховать от окончательного выбора братской страны в пользу НАТО, но способен отодвинуть эту перспективу на более отдалённый срок.