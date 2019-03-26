Высокоточная агрессия

20 лет назад армия Югославии одержала маленькую победу в войне, в которой она была обречена на жесткое поражение. 27 марта боевой расчёт зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-125 «Нева» 250-й ракетной бригады ВВС и ПВО ВС СРЮ подбил новейший американский малозаметный бомбардировщик Lockheed F-117 Nighthawk («Ночной ястреб»).

Инцидент произошёл 27 марта 1999 года в 40 километрах от Белграда, неподалёку от деревни Буджановцы. Первая зенитная ракета взорвалась неподалёку от самолёта, а вторая — в непосредственной близости к нему, нанеся серьёзные повреждения. Лётчик ВВС США подполковник Дейл Зелко успел катапультироваться. Через некоторое время после приземления его эвакуировала поисково-спасательная группа НАТО.

Крушение F-117 Nighthawk стало настоящей сенсацией — устаревший советский ЗРК перехватил суперсовременный и невероятно дорогой (на современные деньги — около 300 миллионов долларов) американский бомбардировщик

Командир батареи, которая сбила самолёт, Золтан Дани мгновенно превратился едва ли не в национального героя Югославии.

В России перехват «Ночного ястреба» нередко воспринимается как доказательство высокой эффективности С-125 и переоценённости американской военной техники. Отдельные эксперты даже не брезгуют критиковать технологию радиолокационной малозаметности («стелс»), в рамках которой развивается не только западная, но и отечественная боевая авиация.

С большой вероятностью крушение F-117 Nighthawk произошло вследствие стечения обстоятельств. Из открытых данных известно, что военнослужащие 250-й бригады, включая Золтана Дани, отличались высоким профессионализмом. Выучка боевого расчёта (пусть и не самой современной техники) порой творит чудеса.

Не исключено, что фатальные ошибки допустил лично Дейл Зелко. Лётчики НАТО действовали в Югославии в целом осторожно, но порой позволяли себе определённые слабости, ощущая своё абсолютное превосходство в воздухе. Кроме того, далеко не всегда пилоты альянса были осведомлены о расположении югославских подразделений ПВО. Волею случая F-117 Nighthawk пролетал буквально над батареей С-125, что облегчило зенитчикам задачу по его перехвату.

Как бы то ни было, но крушение американского бомбардировщика не оказало влияние на ход военной операции против Югославии, получившей название «Объединённая сила».

Эффект был скорее обратным — натовские ВВС стали более осмотрительными

Инцидент с «Ночным охотником» был единственным успешным перехватом со стороны армии СРЮ. После 27 марта потери авиации НАТО происходили только по техническим причинам или в результате «дружественного огня».

Крайне редко в России боевые действия Североатлантического альянса против Белграда анализируются без политического подтекста.

Без сомнения удары по Югославии были актом агрессии, так как совершались без санкции Совбеза ООН и разрешения законного правительства

При этом никто из организаторов и участников избиения суверенного государства не был осуждён международно-правовыми институтами и не понёс какой-либо ответственности.

На основе рассуждений об агрессивном характере военной кампании НАТО делаются абсурдные, далёкие от реальности выводы. Чаще всего сербские и российские власти распространяют информацию о том, что первоочередными целями альянса была гражданская инфраструктура, а саму операцию приравнивают к «геноциду». Дескать, кровожадная западная коалиция бомбила, прежде всего, промышленные предприятия, больницы и жилые сербские кварталы.

Сторонников такой точки зрения не смущает относительно небольшое количество жертв среди мирного населения за весь период операции (до двух тысяч человек с 24 марта по 9 июня 1999 года) и сохранность подавляющего большинства построек в Белграде.

Если бы Запад целенаправленно утюжил города (как это делалось во Вторую мировую войну), то очевидно, что две тысячи человек погибли в первые несколько дней (или часов) войны

Ключевыми целями альянса были средства ПВО, командные пункты, склады оружия, оборонные заводы, электростанции, транспортная инфраструктура. Поражение данных объектов позволило дезорганизовать систему управления обороной страны, а также лишило югославскую армию ресурсов для сопротивления. Например, уничтожение мостов было необходимо, чтобы не допустить переброски войск и военной техники.

Воздушные удары альянс наносил в основном новейшими высокоточными боеприпасами. По большому счёту это и спасло многие тысячи жизней сербов. Например, по подсчётам международных правозащитных организаций только за первые месяцы сирийской операции ВКС РФ, где применялись залежавшиеся на складах советские авиабомбы, погибли более двух тысяч мирных жителей.

К огромному сожалению, гибель гражданского — неизбежный элемент любого вооружённого конфликта. Данная тема является предметом для многочисленных политических спекуляций. Свести к минимуму потери мирных жителей позволяют профессиональные разведывательные действия, точечная работа авиации, артиллерии и ВМС. Именно таким образом воевала западная коалиция.

Правда, ставка НАТО на использование высокоточного оружия объяснялась отнюдь не гуманностью тамошних военных, а холодным трезвым расчётом. Соединённым Штатам и европейским государствам требовалось проверить эффективность новейших средств поражения в реальных боевых условиях.

За 78 дней операции западная коалиция применила до 10 тысяч единиц управляемых боеприпасов

«Югославская кампания 1999 года стала важным этапом в развитии современных средств вооружённой борьбы, продемонстрировав возможности крупномасштабной воздушной наступательной операции, осуществляемой без прямого действия группировки сухопутных войск. При этом воздушная операция НАТО осуществлялась главным образом с применением высокоточного управляемого вооружения, обозначив окончательный переход к господству высокоточного оружия в арсенале современной военной авиации», — отмечает в своей статье портале mk.ru заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко.

Автор делает вывод о том, что Югославия была для НАТО своеобразным полигоном. «Объединённая сила» продемонстрировала способность Запада эффективно «выводить из строя» военную и государственную систему посредством воздушных ударов. В СРЮ данная задача была выполнена блестяще и ценой минимальных потерь.

Действия югославских зенитчиков, вооружённых устаревшими советскими комплексами, носили скорее партизанский характер

Фактически подразделения ПВО скрывались от охотившихся на них натовских самолётов, то есть никакой целенаправленной работы по уничтожению ВВС противника они не вели. Также достойного сопротивления не смогла оказать истребительная авиация СРЮ, состоявшая из МиГ-21 и МиГ-29 (в упрощённой экспортной комплектации).

Югославская война 1999 года, как и любой другой вооружённый конфликт (тем более вблизи рубежей РФ), нуждается в адекватном осмыслении. Стоит отметить, что Минобороны РФ извлекло основные уроки — в России была воссоздана эшелонированная система ПВО, а ЗРК модернизированы под поражение малозаметных манёвренных самолётов и крылатых ракет.

Однако часть отечественного экспертного сообщества и политических институтов (в частности, Совет Федерации, Госдума, МИД РФ) по-прежнему распространяют абсурдные утверждения о том, что натовские ВВС чуть ли не целенаправленно бомбили гражданские объекты. Спекуляции на тему гибели минных жителей СРЮ продолжаются даже спустя 20 лет после конфликта. Делается это исключительно в политических целях. Однако маловероятно, что России когда-либо удастся переубедить Запад и заставить его покаяться за агрессию в Югославии.