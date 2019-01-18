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Сербия потеряна для России
Сербия потеряна для России

Почему Белград выбрал евроатлантический путь и готов признать Косово

17 января состоялся визит президента РФ Владимира Путина в Белград. Во время поездки российский лидер встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Глава государства наградил коллегу орденом Александра Невского. Комментируя жест Путина, Вучич заявил, что получил орден за сохранение Сербии «свободным государством».

Стратегический выбор

Визит Путина в Белград состоялся в преддверии 20-летней годовщины с начала бомбардировок Югославии. Воздушная операция НАТО продолжалась с 24 марта по 10 июня 1999 года. В ходе неё некогда могучая европейская страна была полностью обескровлена.

Авиация коалиции уничтожила почти все важнейшие объекты военной и гражданской инфраструктуры — промышленные предприятия, мосты, командные пункты, комплексы ПВО, склады с оружием и боеприпасами.

В России и Сербии операцию НАТО нередко называют геноцидом. Конечно, подобное утверждение явно выходит за грань здравого смысла. Целью бомбардировок были не мирные жители сербской национальности, а ключевые объекты, которые могли позволить Югославии оказать вооружённое сопротивление оккупантам.

Однако спорить с фактом агрессивной войны против Белграда не решаются даже на Западе. Операция НАТО проходила в нарушении всех норм международного права. Альянс не получал разрешения на интервенцию ни Совета Безопасности ООН, ни законного правительства в Белграде.

Распад Югославии и бомбардировки НАТО оказали огромное влияние на сербское национальное самосознание. В чём-то оно близко к тому, что испытывает русский народ, вспоминая развал СССР, ликвидацию части ядерного арсенала, а также улыбочку победителя на лицах Рейгана и Буша-старшего.

Сербы сожалеют, что судьба была к ним так жестока. По этой причине в стране очень популярны партии националистического толка. Однако почти 20 лет Сербия живёт в новой реальности, которая потребовала приспособиться к условиям соседства со странами, которые в 1990-е годы успешно разваливали Югославии.

В 2000-е годы обескровленной и униженной Сербии пришлось сделать стратегический выбор. И, как ни странно, Сербия встала на путь интеграции в евроатлантическое сообщество. Причём данный курс взяли выходцы из националистического лагеря. Лишним подтверждением тому является президент страны Александр Вучич, который в молодости состоял в Радикальной партии Воислава Шешеля (ультранационалистическая оппозиционная политическая сила).

Под крылом Запада

Горячие головы в России нередко обвиняют Вучича и его предшественников в предательстве интересов Сербии и наплевательском отношении к интересам Москвы. На первый взгляд такая резкая точка зрения может показаться вполне обоснованной. Действительно почти сразу после свержения Слободана Милошевича Белград начал переговоры о вступлении в ЕС. В 2009 году Сербия подала заявку на статус кандидата, в 2012 получила этот заветный статус.

Вступление в Евросоюз преподносилось сербскими политиками как необходимая мера для экономического развития страны. Как бы нам ни хотелось думать иначе, но это действительно так. Сербия нуждается в том, чтобы находиться под крылом столь мощного наднационального образования. К тому же почти все соседи Белграда по Балканскому полуострову — уже в ЕС, либо ведут переговоры по вступлению.

Однако по неписанной традиции евроинтеграция неизбежно сопровождается углублением «партнёрства» с НАТО с прицелом на вступление в альянс. Через этот путь прошла почти вся Восточная Европа. И, к сожалению, Сербия не стала исключением.

В 2015 году под нажимом Вучича парламент одобрил законопроект об иммунитетах для военнослужащих альянса, пребывающих на сербской территории. Также Белград разрешил альянсу использовать Сербию как перевалочный пункт и логистическую базу для военной техники.

Данные документы снимали ограничения на увеличение масштаба учений сербской армии с натовскими войсками. Неудивительно, что последние годы сербские ВС тренируются с западными коллегами намного чаше, чем с российскими военнослужащими.

Представить подобное 20 лет назад, конечно, невозможно. Но повторимся — два десятилетия Сербия живёт в реальности, где альтернативы евроатлантической интеграции не существует, а от могучей России Белград отделяет пояс недружественных к РФ государств.

На текущий момент единственным препятствием Сербии для вхождения в ЕС и последующего вступления в НАТО является неурегулированная косовская проблема. Однако и здесь Вучич нашёл циничный, но единственно возможный выход.

В российских СМИ план президента Сербии получил название «обмен территориями». Его суть заключается в том, что Белград получает контроль (с необходимыми коридорами) над территорией Косова, заселённой сербами с перспективой их интеграции в сербское государство. Остальную часть Косова Белград соглашается признать в качестве независимого образования.

По слухам Вучич изо всех сил пытается убедить лидеров ЕС и нашего президента принять его план. Формально реализация «дорожной карты» сербского президента разрешает косовский кризис и снимает объективные правовые препятствия на пути к членству Сербии в ЕС и НАТО.

Станет ли Вучич после принятия его плана предателем или войдёт в историю как лидер, который смог урегулировать основные проблемы страны, — решать самим сербам. Но для России Сербия как дружественное государство будет потеряна. 

Комментируя евроатлантический путь, Вучич и другие находящиеся у власти сербские политики утверждают, что интеграция Белграда не направлена против России. Также очень часто озвучивается мнение, что «славянское братство» якобы существует вне политики. Дескать, Белград может быть членом ЕС и НАТО, но сохранять дружбу с РФ и русским народом. Сегодня мы можем только надеяться, что ни в Сербии, ни в России не найдётся глупцов, которые поверят в эти наивные объяснения.

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