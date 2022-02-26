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Политика
Страны закрывают воздушное пространство для самолетов России. Публикуем список
26 февраля, 2022 14:48
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Pixabay
Эстония присоединяется к странам, закрывшим свое воздушное пространство для самолетов России.
Эстония присоединяется к инициативе Польши и другим странам. запретившим всем российским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством.
Ранее об аналогичной мере заявили Великобритания, Болгария, Украина, Латвия, Чехия, Польша, сообщает телеграм-канал Baza.
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