Новости – Политика
Политика
Чрезвычайное положение вводят украинские соседи
26 февраля, 2022 14:24
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Pixabay
Словакия приняла решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации на Украине.
По словам представителей властей, в страну ожидается наплыв беженцев. В связи с этим с 12:00 26 февраля будет действовать режим ЧС, сообщает телеграм-канал «РБК».
Ранее Минобороны России прокомментировало ракетный удар по жилому дому в Киеве. Характер повреждений многоэтажки на проспекте Лобановского в Киеве свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты.
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