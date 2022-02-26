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Политика
Минобороны России прокомментировало ракетный удар по многоэтажке в Киеве
26 февраля, 2022 13:40
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Фото скриншот из видео tg «Страна. ua»
Минобороны России прокомментировало ракетный удар по жилому дому в Киеве.
Характер повреждений многоэтажки на проспекте Лобановского в Киеве свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты.
Информация о российском ракетном ударе по жилому дому не соответствует действительности. Дом был поражён из комплекса Бук-М1 вооружённых сил Украины, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что на юго-западной окраине Киева прогремел взрыв.
Жилой дом в районе Соломенка, это недалеко от аэродрома «Жуляны», сильно поврежден. Украинские СМИ утверждают, что в многоэтажку попал российский снаряд.
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