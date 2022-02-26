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Происшествия
Снаряд попал в жилой дом в Киеве
26 февраля, 2022 09:36
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Фото скриншот из видео
На юго-западной окраине Киева прогремел взрыв.
Жилой дом в районе Соломенка, это недалеко от аэродрома «Жуляны», сильно поврежден. Украинские СМИ утверждают, что в многоэтажку попал российский снаряд.
Судя по кадрам, разрушено несколько квартир на верхних этажах. О жертвах пока информации нет, но вряд ли без них обойдется, сообщает телеграм-канал «Страна. ua».
Сейчас точно установить, чей снаряд попал в дом невозможно. В настоящее время происходил ракетный обстрел приборостроительного предприятия «Арсенал» и аэродрома «Жуляны».
Жителей дома эвакуировали.
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