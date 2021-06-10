США «выбрали» новым президентом Украины «боксера-сутенера»
Следующим президентом Украины может стать нынешний мэр Киева Виталий Кличко. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Илья Кива эфире украинского телеканала «Первый независимый».
Кива считает, что «американские кураторы» хотят сменить действующего президента Украины Владимира Зеленского. При этом в Вашингтоне уже сложился образ человека, который нужен стране.
По мнению депутата, последний приезд госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину является прямым подтверждением того, что Зеленскому «вручили черную метку» и «показали на выход».
«И здесь на арену выходит боксер-сутенер, он же по совместительству мэр города Киева. Почему говорю сутенер? Потому что именно этот человек отвечает за все публичные дома в нашей столице. Вот этого сутенера-боксера-мэра Кличко увидели как возможного будущего президента нашей страны», - цитирует Киву «ПолитЭксперт».
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