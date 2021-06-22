США пригрозили «молчаливыми» ударами по России
Белый дом не намерен предупреждать Москву о кибер-ударах.
Как сообщила официальный представитель администрации президента США Джен Псаки, на прошедшем в Женеве саммите глава государства Джо Байден упомянул хакерские атаки на американские объекты, в которых обвиняют Россию. По словам главы Белого дома, если они продолжатся, то Москва ответит за это, а Вашингтон будет действовать без предупреждения.
«Президент ясно дал понять: это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия», — отметила Псаки, сообщает РИА «Новости».
Ранее в Кремле прокомментировали заявление президента США Джо Байдена о том, что программное обеспечение, связанное с атакой на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, якобы может находиться в России.