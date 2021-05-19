Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Атаковавшие Colonial Pipeline хакеры заработали на своих жертвах 90 млн долларов

Артем Денисов
19 мая, 2021 04:02
1 мин
Артем Денисов
19 мая, 2021 04:02
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Группировка хакеров DarkSide, которая стояла за громкой атакой на американского оператора нефтепровода Colonial Pipeline, получила от своих жертв в общей сложности 90 млн долларов.

Выкуп был выплачен в криптовалюте, сообщил телеканал CNBC. Были проанализированы транзакции с использовавшимся DarkSide криптовалютным кошельком. Как оказалось, выкуп кибермошенникам заплатили чуть менее половины из 74 атакованных организаций. Средний размер выкупа - $1,9 миллиона, сообщает РИА «Новости».

Ранее в Кремле прокомментировали заявление президента США Джо Байдена о том, что программное обеспечение, связанное с атакой на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, якобы может находиться в России.

Ранее по теме:  В Кремле прокомментировали «российскую» атаку на трубопровод Colonial Pipeline
Поделиться
ТЕГИ
Хакеры
Атака
Colonial Pipeline
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!