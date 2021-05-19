Атаковавшие Colonial Pipeline хакеры заработали на своих жертвах 90 млн долларов

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Группировка хакеров DarkSide, которая стояла за громкой атакой на американского оператора нефтепровода Colonial Pipeline, получила от своих жертв в общей сложности 90 млн долларов.

Выкуп был выплачен в криптовалюте, сообщил телеканал CNBC. Были проанализированы транзакции с использовавшимся DarkSide криптовалютным кошельком. Как оказалось, выкуп кибермошенникам заплатили чуть менее половины из 74 атакованных организаций. Средний размер выкупа - $1,9 миллиона, сообщает РИА «Новости».

Ранее в Кремле прокомментировали заявление президента США Джо Байдена о том, что программное обеспечение, связанное с атакой на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, якобы может находиться в России.