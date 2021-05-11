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Политика

В Кремле прокомментировали «российскую» атаку на трубопровод Colonial Pipeline

Артем Денисов
11 мая, 2021 05:30
1 мин
Артем Денисов
11 мая, 2021 05:30
1 мин
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

В Кремле прокомментировали заявление президента США Джо Байдена о том, что программное обеспечение, связанное с атакой на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, якобы может находиться в России.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва не имеет никакого отношения к кибератаке. При этом он напомнил, что «США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности», сообщает ТАСС.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер сообщила, что атаку хакеров на ИТ-инфраструктуру компании Colonal Pipeline совершила группа неизвестных злоумышленников.

При этом данных о том, что к ней было причастно какое-либо государство, пока нет.

Ранее по теме:  Санкции отменяются: Белый дом не подтвердил участие России в кибератаке на трубопроводы
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