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Политика
В Кремле прокомментировали «российскую» атаку на трубопровод Colonial Pipeline
11 мая, 2021 05:30
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Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
В Кремле прокомментировали заявление президента США Джо Байдена о том, что программное обеспечение, связанное с атакой на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, якобы может находиться в России.
Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва не имеет никакого отношения к кибератаке. При этом он напомнил, что «США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности», сообщает ТАСС.
Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер сообщила, что атаку хакеров на ИТ-инфраструктуру компании Colonal Pipeline совершила группа неизвестных злоумышленников.
При этом данных о том, что к ней было причастно какое-либо государство, пока нет.
Ранее по теме: Санкции отменяются: Белый дом не подтвердил участие России в кибератаке на трубопроводы
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