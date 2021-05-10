Санкции отменяются: Белый дом не подтвердил участие России в кибератаке на трубопроводы

Политика

Атаку хакеров на ИТ-инфраструктуру компании Colonal Pipeline совершила группа неизвестных злоумышленников.

При этом данных о том, что к ней было причастно какое-либо государство, пока нет, сообщила заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер. Так она ответила на вопрос о том, есть ли данные, свидетельствующие о причастности России к этой кибератаке.

Как сообщили в компании, магистральный нефтепровод не пострадал и в скором времени его эксплуатация будет восстановлена, угрозы дефицита поставок нет.

В результате атаки произошел взлом систем Colonial Pipeline с помощью вируса-вымогателя, созданного хакерами из группировки DarkSide, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что группа хакеров, «работающих, предположительно, на российское правительство», получила доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности США.