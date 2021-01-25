США инструктировали американцев во время протестов в России

Политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольства Соединенных Штатов в Москве фактически выдали своим гражданам на территории России инструкции к действию на время протестов 23 января. Опубликованную посольствами информацию информированием МИД не считает.

«Это не информирование граждан США о местах, куда им не надо ходить, как сейчас пытается вывернуть и объясниться американское посольство, — заявила Захарова. — Это, по большому счету, мотивация, инструкция, которую посольство США в Москве давало для тех, кого сначала через американские соцсети и интернет-платформы обманывали, а потом рассказывали им про некий поход и марш на Кремль», - цитирует представителя МИД РФ «ТАСС».

Напомним, перед протестами 23 января, которые объявил оппозиционер Алексей Навальный, посольство США в России на своих официальных информационных ресурсах разместило ряд сообщений. В частности, диппредставительство призывало американцев не участвовать в протестах, при этом перечислялось время и место проведения акций. Также сообщалось, что митингующие якобы отправятся к Кремлю, хотя организаторы протестов о таких планах не заявляли.