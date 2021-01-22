23 января сторонники Алексея Навального пойдут на Кремль

Политика

Диппредставительство Соединённых Штатов в РФ заявило, что 23 января протестующие пойдут на Кремль. Сообщение с этой информацией размещено на официальном сайте посольства.

Ведомство разместило памятку для американских граждан на территории России. Оно просит их воздержаться от посещения субботних протестов, поскольку мероприятие не согласовано. Также американцам рекомендовано брать с собой документы.

Также посольство сообщает о планах митингующих. Например в Москве, согласно данным посольства, протестующие встретятся на Пушкинской площади и двинутся в сторону Кремля.

Telegram-канал Mash отмечает, что сами протестующие и организаторы о подобных планах не заявляли.