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Посольство США пытается спасти американцев от дубинок российского ОМОНа

Антон Мельников
22 января, 2021 21:28
1 мин
Антон Мельников
22 января, 2021 21:28
1 мин
Youtube / NevexTV
Youtube / NevexTV

Посольство Соединенных Штатов призвало находящихся в России американцев воздержаться от посещения субботних митингов, которые анонсировал Алексей Навальный. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте диппредставительства.

При этом, в своей публикации посольство перечисляет места и время проведения мероприятий. Отмечается, что акции не согласованы властями, поэтому их следует избегать.

«В субботу, 23 января, по всей России планируются демонстрации в поддержку активиста оппозиции. «Эти митинги могут быть несогласованными», — сообщило посольство. - Учитывая вероятность значительного присутствия полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в других районах городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с ними мероприятий».

Диппредставительство обращает внимание на то, что акции в поддержку Навального пройдут как минимум в 12 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и других, передаёт «МедиаНьюс».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во время протестов на улицах Москвы будут правоохранители, которые «обеспечат необходимый порядок». Вместе с тем стало известно, что власти арестовывают сторонников Навального в регионах.

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Алексей Навальный
протесты
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