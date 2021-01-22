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Сергей Собянин пригрозил москвичам правоохранителями

Антон Мельников
22 января, 2021 19:10
1 мин
Антон Мельников
22 января, 2021 19:10
1 мин
Flickr
Flickr

Жителям Москвы стоит воздержаться от участия в протестной акции, которую ранее анонсировал оппозиционер Алексей Навальный. Подобные мероприятия на фоне пандемии коронавируса недопустимы. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Градоначальник также предупредил, что на улицах города будут работать силовики, которые будут следить за ситуацией.

«Обращаюсь и к организаторам, и к тем, кто планирует участие в незаконном митинге: воздержитесь от участия в нем. Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе», — заявил мэр Москвы.

Собянин отметил, что соблюдение карантинных ограничений позволит не допустить ситуации как в других странах, где ситуация развивается «драматически».

«<…> Устанавливается комендантский час, вводятся жесткие ограничения, больницы переполнены тяжело больными людьми», — приводит слова Собянина «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что СК РФ завёл уголовное дело из-за призывов на митинги.

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