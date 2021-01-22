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«Шутки кончились»: СК РФ завёл уголовное дело из-за призывов на митинги

Антон Мельников
22 января, 2021 18:21
2 мин
Антон Мельников
22 января, 2021 18:21
2 мин
om-saratov.ru
om-saratov.ru

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство завело уголовное дело по фактам призывов к несовершеннолетним участвовать в несогласованных протестных мероприятиях 23 января.

Она пояснила, что СК получил множество жалоб от родителей несовершеннолетних. Была проведена проверка. Ведомство выявило признаки правонарушения о призывах детей к противоправным действиям.

«По результатам проверки размещенных в средствах массовой информации многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а, в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей")», - цитирует представителя СК «ТАСС».

Ранее стало известно, что социальные сети начали блокировать страницы, посвященные предстоящим протестным акциям, которые анонсировал Алексей Навальный. Также правоохранительные органы начали задерживать сторонников Навального в российских городах.

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Алексей Навальный
протесты
уголовное дело
СК
СК РФ
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