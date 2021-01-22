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Политика
В преддверии акций протеста суд быстрым заседанием проредил сторонников Навального
22 января, 2021 14:30
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Facebook / Кира Ярмыш
Киру Ярмыш - пресс-секратаря оппозиционера Алексея Навального - арестовали. Соответствующее решение принял Савеловский суд Москвы.
Ярмыш арестовали на 9 суток за призывы участвовать в несогласованной акции 23 января. По словам пресс-секратря, судья удалилась в совещательную комнату спустя 4 минуты и 50 секунд после начала заседания. Об этом она написала в Twitter.
Ярмыш была задержана накануне в своей квартире. Полиция угрожала взломать дверь.
18 января суд арестовал самого Алексея Навального, который накануне вернулся из Германии. Политик будет под арестом до 15 февраля.
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