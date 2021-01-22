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В преддверии акций протеста суд быстрым заседанием проредил сторонников Навального

Лилия Караева
22 января, 2021 14:30
1 мин
Лилия Караева
22 января, 2021 14:30
1 мин
Кира Ярмыш
Facebook / Кира Ярмыш

Киру Ярмыш - пресс-секратаря оппозиционера Алексея Навального - арестовали. Соответствующее решение принял Савеловский суд Москвы.

Ярмыш арестовали на 9 суток за призывы участвовать в несогласованной акции 23 января. По словам пресс-секратря, судья удалилась в совещательную комнату спустя 4 минуты и 50 секунд после начала заседания. Об этом она написала в Twitter.

Ярмыш была задержана накануне в своей квартире. Полиция угрожала взломать дверь.

18 января суд арестовал самого Алексея Навального, который накануне вернулся из Германии. Политик будет под арестом до 15 февраля.

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Алексей Навальный
Арест
Кира Ярмыш
1 мин
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