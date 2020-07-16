Следственный комитет собрал доказательства причастности Фургала к убийствам в 2019 году

Политика

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

К данному моменту у следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации серии преступлений в 2004-2005 годах, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По её словам, работа следователей не прекращалась с момента совершения преступлений. Однако получить доказательства удалось только в прошлом году из-за того, что свидетели были запуганы и отказывались давать подробные показания.

Мотивом для совершения преступлений слесдвие называет продвижение бизнес-интересов Фургала, пишет телеканал 360.

Губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля по дороге на работу. Его конвоировали в Москву, где и предъявили обвинения. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации двух убийств и одного покушения.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя арест губернатора, заявил, что вся партия может в полном составе сложить свои полномочия. Онднако несмотря на это, сегодня Мосгорсуд признал законным арест Фургала, оставив в силе решение Басманного суда о заключении под стражу губернатора до 9 сентября.