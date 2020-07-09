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ЛДПР может в полном составе сложить полномочия

Дмитрий Байков
9 июля, 2020 12:46
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фото: Kremlin.ru

Вся фракция ЛДПР может в полном составе сложить свои полномочия.

Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский, комментируя арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его слова передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Владимир Жириновский также отметил, задержание оппозиционного губернатора Сергея Фургала связано с его хорошими результатами на посту главы региона.

Сергей Фургал был задержан 9 июля. Его подозревают в организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следственные органы намерены обратиться в суд для избрания в отношении главы региона меры пресечения в виде содержания под стражей.

темы
Россия
ЛДПР
политика
Владимир Жириновский
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