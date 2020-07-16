Мосгорсуд оставил Сергея Фургала под стражей на два месяца

Общество

фото:Пресс-служба губернатора

Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу об организации заказных убийств.

Сообщается, что отклонена апелляционная жалоба адвоката Фургала, который просил освободить его из СИЗО. Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под стражу губернатора до 9 сентября.

Заседание суда прошло в закрытом режиме, пишет «РИА Новости».

Сергей Фургал был задержан 9 июля по дороге на работу. Его конвоировали в Москву, где и предъявили обвинения. Ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала заявил, что вся партия может в полном составе сложить свои полномочия.