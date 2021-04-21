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Политика

«Сидеть в посольстве и ничего не делать»: Беларусь жестко обозначила требования к «крупнейшей державе мира»

Антон Мельников
21 апреля, 2021 00:36
3 мин
Антон Мельников
21 апреля, 2021 00:36
3 мин
Facebook / МИД Беларуси
Facebook / МИД Беларуси

Беларусь готова принять посла США Джули Фишер на своей территории, однако хочет прояснить условия сотрудничества. Кроме того, белорусская сторона опасается, что посол приедет и будет делать заявления о «нелегитимности режима». Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Глава МИД Беларуси прокомментировал недавнее заявление Фишер о том, что она не смогла приехать в Минск из-за того, что принимающая сторона не выдаёт ей необходимую визу. По его словам, поведение посла вызывает «определенное удивление». Фишер несколько раз посещала европейские страны и делала там «определенные заявления», которые касаются Беларуси. При этом «(американские – прим.) партнеры не дают до конца четкого ответа относительно того, в каком статусе госпожа посол намерена прибыть в Беларусь».

«Говорят лишь о желании установить прямые контакты на официальном уровне», — сообщил министр.

Макей пояснил, что республика готова «принять американского посла в любое время». Тем не менее, Минск хочет иметь «четкую и понятную перспективу нашего дальнейшего взаимодействия по всем направлениям» с США.

Он подчеркнул, что Беларусь заинтересована в «нормальных равноправных отношениях» и не будет терпеть давления от иностранных государств. В частности, речь идёт о недавней попытке устроить в республике госпереворот, к которой возможно причастны США.

«<…> Но мы не приемлем определенные методы попытки оказать давление на Беларусь, неважно, от кого бы они не исходили, и здесь события последних дней действительно заставляют еще раз повторно проанализировать и состояние наших отношений с этой крупнейшей державой мира и посмотреть, что и кто стоит за попыткой организации государственного переворота в Беларуси, как об этом было сказано по линии спецслужб», - заявил глав МИД.

Возвращаясь непосредственно к вопросу приезда американского посла в республику, Макей сообщил, что Минск хочет получить «полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси». По его словам, если госпожа Фишер намерена «приехать и делать заявления о нелегитимности режима», то смысла в этом нет.

«Я думаю, что в таком случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать и не сможет эффективно работать, в том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США», — заключил Макей.

Напомним, в конце прошлой недели Фишер заявила, не может улететь в Минск, хотя собиралась отправиться в Беларусь еще в начале года. Она объяснила это тем, что ей не была выдана белорусская виза.

«Я была готова, и мы ждем от белорусской стороны соответствующих действий», — приводит слова посла TUT.by.

Днем ранее инцидент с якобы покушением на президента Беларуси Александра Лукашенко жестко прокомментировал республиканский парламент. Об этом читайте в нашем материале.

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