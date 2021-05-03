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Политика
Швецию склоняют к введению санкций против России из-за взрывов в Чехии
3 мая, 2021 10:57
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Pixabay
В Швеции предложили присоединиться к санкциям против России и вслед за Чехией выслать российских дипломатов. С такой инициативой выступил депутат парламента Ханс Валльмарк в своем обращении к главе МИД страны Анн Линде.
Депутат считает, что реакция Швеции на произошедшее в Чехии была «сдержанной» и вызова российского посла в Стокгольм явно недостаточно.
В Чехии считают уместным провести «коллективную акцию солидарности» в виде высылки из стран российских дипломатов и Валльмарк призывает поддержать такую инициативу. В пример он привел другие страны, которые уже приняли соответствующие меры, пишет «РИА Новости».
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