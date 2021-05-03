Швецию склоняют к введению санкций против России из-за взрывов в Чехии

Политика

В Швеции предложили присоединиться к санкциям против России и вслед за Чехией выслать российских дипломатов. С такой инициативой выступил депутат парламента Ханс Валльмарк в своем обращении к главе МИД страны Анн Линде.

Депутат считает, что реакция Швеции на произошедшее в Чехии была «сдержанной» и вызова российского посла в Стокгольм явно недостаточно.

В Чехии считают уместным провести «коллективную акцию солидарности» в виде высылки из стран российских дипломатов и Валльмарк призывает поддержать такую инициативу. В пример он привел другие страны, которые уже приняли соответствующие меры, пишет «РИА Новости».

Чехия «включила заднюю» в деле с «Росатомом».