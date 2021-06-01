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Политика
Швейцарское небо закроют над головами Владимира Путина и Джо Байдена
1 июня, 2021 15:15
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Pixabay
Власти Швейцарии готовятся закрыть воздушное пространство над Женевой на время встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил официальный представитель Федерального департамента по обороне, гражданской защиты населения и спорту Лоренц Фришкнехт.
По его словам, для обеспечения безопасности во время саммита придется закрыть небо для гражданской авиации над Женевой. Также будут разверты военные самолеты и приведены в боевую готовность средства ПВО, пишет «РИА Новости».
В США «поставили» на «победу» Владимира Путина во встрече с Джо Байденом.
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