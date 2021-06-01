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Политика
В США «поставили» на «победу» Владимира Путина во встрече с Джо Байденом
1 июня, 2021 10:04
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент США Джо Байден уступил российскому коллеге Владимиру Путину еще до саммита, который состоится в Женеве. Такое мнение высказал обозреватель журнала The American Spectator Джед Баббин.
Баббин считает, что Байден сильно облегчил России строительство «Северного потока – 2», отказавшись от санкций в отношении газопровода.
Также он отметил, что администрация действующего президента США еще до саммита преуменьшила серьезность необходимости обсудить вопрос безопасности в киберпространстве, заявив, что такое часто происходит в кибермире.
Также автор статьи упрекнул Байдена в том, что обещанная «непоколебимая поддержка» Киеву и отправка вооружения со стороны США проявляется только на словах, пишет «РИА Новости».
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