«Шуму мы наделали много»: Александр Лукашенко рассказал о встрече с Владимиром Путиным
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией подробно рассказал о договоренностях, которые были достигнуты на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.
По итогам встречи в Сочи Лукашенко отметил, что «шуму мы, конечно, наделали много - и по форме, и по содержанию».
По словам Лукашенко, на переговорах обсуждалась тема поставок нефти. По этому вопросу обо всем договорились, никаких проблем с этим не будет.
Также обсуждалась и цена на газ. Этот вопрос еще окончательно не закрыт. Однако Путин пообещал, что лидеры двух стран еще соберутся и подумают, «как в этой ситуации помочь Беларуси».
Лукашенко отметил договоренность о сближении таможенного законодательства Беларуси и России. Наднациональный таможенный орган создаваться не будет, но возможен совместный центр с доступом к вопросам границы, сообщает БЕЛТА.
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