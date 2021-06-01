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Новости – Политика
Русская планета
Политика

«Шуму мы наделали много»: Александр Лукашенко рассказал о встрече с Владимиром Путиным

Дмитрий Байков
1 июня, 2021 12:51
2 мин
Дмитрий Байков
1 июня, 2021 12:51
2 мин
фото: kremlin.
фото: kremlin.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с Россией подробно рассказал о договоренностях, которые были достигнуты на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

По итогам встречи в Сочи Лукашенко отметил, что «шуму мы, конечно, наделали много - и по форме, и по содержанию».

По словам Лукашенко, на переговорах обсуждалась тема поставок нефти. По этому вопросу обо всем договорились, никаких проблем с этим не будет.

Также обсуждалась и цена на газ. Этот вопрос еще окончательно не закрыт. Однако Путин пообещал, что лидеры двух стран еще соберутся и подумают, «как в этой ситуации помочь Беларуси».

Лукашенко отметил договоренность о сближении таможенного законодательства Беларуси и России. Наднациональный таможенный орган создаваться не будет, но возможен совместный центр с доступом к вопросам границы, сообщает БЕЛТА.

Санкции Евросоюза подталкивает Беларусь к интеграции с Россией.

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