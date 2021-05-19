Новости – Политика
Политика
Сергей Лавров жестко отчитал британского журналиста
19 мая, 2021 10:21
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Глава МИД России Сергей Лавров буквально был шокирован хамским поведением корреспондента на пресс-конференции в Душанбе. Журналист британской телерадиовещательной компании BBC прервал его речь.
«Это «Би-би-си» такие манеры практикует?» - недоуменно поинтересовался Лавров у журналиста, который стал устанавливать микрофоны перед российским министром во время его речи.
Корреспондент поспешил ретироваться. Лавров посмеялся над ситуацией и продолжил отвечать на вопросы, пишет «ПолитЭксперт».
Сергей Лавров посмотрел «Слугу народа» с Владимиром Зеленским в главной роли и поделился впечатлениями.
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