Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Сергей Лавров жестко отчитал британского журналиста

Дмитрий Байков
19 мая, 2021 10:21
1 мин
Дмитрий Байков
19 мая, 2021 10:21
1 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров буквально был шокирован хамским поведением корреспондента на пресс-конференции в Душанбе. Журналист британской телерадиовещательной компании BBC прервал его речь.

«Это «Би-би-си» такие манеры практикует?» - недоуменно поинтересовался Лавров у журналиста, который стал устанавливать микрофоны перед российским министром во время его речи.

Корреспондент поспешил ретироваться. Лавров посмеялся над ситуацией и продолжил отвечать на вопросы, пишет «ПолитЭксперт».

Сергей Лавров посмотрел «Слугу народа» с Владимиром Зеленским в главной роли и поделился впечатлениями.

Ранее по теме:  Сергей Лавров назвал главную причину непризнания Россией Донбасса
Поделиться
ТЕГИ
Сергей Лавров
Политика
Общество
Россия
Журналисты
BBC
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!