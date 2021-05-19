Сергей Лавров жестко отчитал британского журналиста

Политика

Глава МИД России Сергей Лавров буквально был шокирован хамским поведением корреспондента на пресс-конференции в Душанбе. Журналист британской телерадиовещательной компании BBC прервал его речь.

«Это «Би-би-си» такие манеры практикует?» - недоуменно поинтересовался Лавров у журналиста, который стал устанавливать микрофоны перед российским министром во время его речи.

Корреспондент поспешил ретироваться. Лавров посмеялся над ситуацией и продолжил отвечать на вопросы, пишет «ПолитЭксперт».

Сергей Лавров посмотрел «Слугу народа» с Владимиром Зеленским в главной роли и поделился впечатлениями.