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Сергей Лавров посмотрел «Слугу народа» с Владимиром Зеленским в главной роли и поделился впечатлениями

Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 12:16
1 мин
Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 12:16
1 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что посмотрел сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли.

Лавров посоветовал теперь уже президенту Украины Владимиру Зеленскому пересмотреть сериал еще раз. Он отметил, что в качестве актера тот «шел другим путем», контраст между нынешним украинским лидером и его героем в «Слуге народа» очень велик.

В то же время Лавров признался, что сериал «Слуга народа» ему понравился, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Сергей Лавров назвал главную причину непризнания Россией Донбасса.

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ТЕГИ
Украина
Сергей Лавров
Владимир Зеленский
Россия
Сериал
Слуга народа
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