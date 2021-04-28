Сергей Лавров посмотрел «Слугу народа» с Владимиром Зеленским в главной роли и поделился впечатлениями

Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что посмотрел сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли.

Лавров посоветовал теперь уже президенту Украины Владимиру Зеленскому пересмотреть сериал еще раз. Он отметил, что в качестве актера тот «шел другим путем», контраст между нынешним украинским лидером и его героем в «Слуге народа» очень велик.

В то же время Лавров признался, что сериал «Слуга народа» ему понравился, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Сергей Лавров назвал главную причину непризнания Россией Донбасса.