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Политика
Сергей Лавров посмотрел «Слугу народа» с Владимиром Зеленским в главной роли и поделился впечатлениями
28 апреля, 2021 12:16
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что посмотрел сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли.
Лавров посоветовал теперь уже президенту Украины Владимиру Зеленскому пересмотреть сериал еще раз. Он отметил, что в качестве актера тот «шел другим путем», контраст между нынешним украинским лидером и его героем в «Слуге народа» очень велик.
В то же время Лавров признался, что сериал «Слуга народа» ему понравился, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Сергей Лавров назвал главную причину непризнания Россией Донбасса.
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