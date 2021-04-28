Сергей Лавров назвал главную причину непризнания Россией Донбасса

Политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, почему Россия до сих пор не признает Донбасс, хотя в 2008 признала Абхазию и Южную Осетию.

По словам Лаврова, аналогии в ситуации в Донбассе и событиях в Абхазии и Южной Осетии есть. Однако присутствует и важное различие. Когда в 2008 году состоялся конфликт, развязанный Михаилом Саакашвили, и грузинские военные напали на российских миротворцев, «не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мер», сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Лавров заявил, что изменение Минских договоренностей может привести к резне в Донбассе. Он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о планах взять полный контроль границу с Россией, а уже после разобраться с выборами и амнистией.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский приехал в Донбасс. Президент будет поддерживать боевой дух солдат.