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Сергей Лавров назвал главную причину непризнания Россией Донбасса

Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 11:02
1 мин
Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 11:02
1 мин
Alexander Rekun/Global Look Press
Alexander Rekun/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, почему Россия до сих пор не признает Донбасс, хотя в 2008 признала Абхазию и Южную Осетию.

По словам Лаврова, аналогии в ситуации в Донбассе и событиях в Абхазии и Южной Осетии есть. Однако присутствует и важное различие. Когда в 2008 году состоялся конфликт, развязанный Михаилом Саакашвили, и грузинские военные напали на российских миротворцев, «не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мер», сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Лавров заявил, что изменение Минских договоренностей может привести к резне в Донбассе. Он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского о планах взять полный контроль границу с Россией, а уже после разобраться с выборами и амнистией.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский приехал в Донбасс. Президент будет поддерживать боевой дух солдат.

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