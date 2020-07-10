Сергей Фургал был в числе возможных преемников Владимира Жириновского

Политика

Хабаровский край сегодня

Арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала называют одним из возможных преемников лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Мощный финансовый ресурс, сравнимый с общепартийным, а также рейтинги давали ему фору перед другими кандидатами.

В пользу планов 74-летнего Жириновского насчет Фургала говорит тот факт, что политик был в гневе после задержания губернатора. Как пишет Telegram-канал The Гращенков, создалось ощущение, будто лидеру ЛДПР удалось договориться с силовиками, чтобы его дальневосточного партнера не трогали, но с задержанием Фургала он почувствовал себя обманутым и бессильным.

Не исключается, что Жириновский мог выбрать на свое место сына Игоря Лебедева или губернатора Смоленской области Алексея Островского. Фургал превосходил их, будучи рейтинговым политиком - он трижды избирался в Госдуму и набрал почти 70% голосов во втором туре губернаторских выборов в 2018 году, победив Вячеслава Шпорта.

Ранее президент России Владимир Путин во время дискуссии про политические партии сказал, что есть такие партии как ЛДПР, в которых «есть Жириновский – есть партия, а нет…». Эту фразу трактовали как договор о существовании ЛДПР в политической системе до тех пор, пока жив ее председатель.

После ухода Жириновского весь «бизнес» ЛДПР, в который входят несколько десятков мандатов в Госдуме и пара губернаторов, может быть разделен с другой партией. С какой именно, неясно.

Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство. Суд арестовал Фургала до 9 сентября.

Узнав о его задержании, Жириновский сказал: «Вы просили у нас Конституцию, мы вам дали вам Конституцию! А вы нам наручники на руки! Как при Сталине действуете». Он убежден в невиновности Фургала и пообещал не исключать его из партии.