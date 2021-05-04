Сенатор оценил инициативу пускать в Евросоюз только привитых

Политика

Рекомендация Еврокомиссии пускать на территорию ЕС только тех, кто сделал прививку от коронавируса одобренными ЕС препаратами — это «выстрел себе же в ногу».

Об этом сообщил российский сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин.

По его словам данные предложения не принесут нужного эффекта, «потому что за такими решениями просматривается вовсе не забота о своих гражданах». Иначе в ЕС давно бы сертифицировали российский препарат от коронавируса «Спутник V», считает Башкин.

Он выразил уверенность в том, что инициатива не будет воплощена в жизнь, так как искусственные преграды не дают желаемого ни политического, ни экономического, ни, в результате, социального эффекта, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в Евросоюз для иностранцев. Там считают, что въезд можно разрешить не только тем, кто прибывает из стран с положительной эпидемиологической ситуацией, но и тем, кто полностью вакцинировался одобренными в Евросоюзе препаратами.