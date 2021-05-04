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Политика

Сенатор оценил инициативу пускать в Евросоюз только привитых

Артем Денисов
4 мая, 2021 05:34
2 мин
Артем Денисов
4 мая, 2021 05:34
2 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Рекомендация Еврокомиссии пускать на территорию ЕС только тех, кто сделал прививку от коронавируса одобренными ЕС препаратами — это «выстрел себе же в ногу».

Об этом сообщил российский сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин.

По его словам данные предложения не принесут нужного эффекта, «потому что за такими решениями просматривается вовсе не забота о своих гражданах». Иначе в ЕС давно бы сертифицировали российский препарат от коронавируса «Спутник V», считает Башкин.

Он выразил уверенность в том, что инициатива не будет воплощена в жизнь, так как искусственные преграды не дают желаемого ни политического, ни экономического, ни, в результате, социального эффекта, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в Евросоюз для иностранцев. Там считают, что въезд можно разрешить не только тем, кто прибывает из стран с положительной эпидемиологической ситуацией, но и тем, кто полностью вакцинировался одобренными в Евросоюзе препаратами.

Ранее по теме:  Вакцинация не спасет туристов от карантина и ПЦР-тестов
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