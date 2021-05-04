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Полеты в Европу не будут доступны антипрививочникам

Артем Денисов
4 мая, 2021 01:29
1 мин
Артем Денисов
4 мая, 2021 01:29
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Еврокомиссия предложила ослабить ограничения, действующие на фоне пандемии коронавируса, на въезд в Евросоюз для иностранцев.

Там считают, что въезд можно разрешить не только тем, кто прибывает из стран с положительной эпидемиологической ситуацией, но и тем, кто полностью вакцинировался одобренными в Евросоюзе препаратами.

Разрешение также можно будет распространить на вакцины, которые Всемирная организация здравоохранения одобрила к применению в экстренных ситуациях. При этом иностранцы должны сделать прививки как минимум за 14 дней до прибытия в Евросоюз, сообщает РБК.

Напомним, российская вакцина от коронавируса «Эпиваккорона», которую разработал центр «Вектор» эффективна против трех разновидностей COVID-19 – классического, британского и южноафриканского.

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