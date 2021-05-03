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Наука и медицина

Названа способная сдержать три штамма коронавируса вакцина

Артем Денисов
3 мая, 2021 05:06
1 мин
Артем Денисов
3 мая, 2021 05:06
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российская вакцина от коронавируса «Эпиваккорона», которую разработал центр «Вектор» эффективна против трех разновидностей COVID-19 – классического, британского и южноафриканского.

«Как установлено, антитела, индуцируемые препаратом, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов», - говорится в сообщении центра.

Кроме того, результаты наблюдения за участниками, среди которых были и пенсионеры, не дают оснований сомневаться в безопасности препарата и его способности вызывать формирование нейтрализующих антител, сообщает ТАСС.

Вакцина «Эпиваккорона» не содержит живого вируса и формирует иммунитет, создавая в организме человека три линии защиты, благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Первая – нейтрализует вирус на этапе связывания с рецептором. Вторая – на этапе слияния оболочки вируса и мембраны клетки. На третьей линии защиты вступает в действие гумморальный и клеточный иммунитет.

Ранее по теме:  Назван срок сохранения антител после укола вакциной «ЭпиВакКорона»
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Здоровье
Коронавирус
Вакцина
ЭпиВакКорона
Эпидеми
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