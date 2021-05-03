Названа способная сдержать три штамма коронавируса вакцина

Наука и медицина

Российская вакцина от коронавируса «Эпиваккорона», которую разработал центр «Вектор» эффективна против трех разновидностей COVID-19 – классического, британского и южноафриканского.

«Как установлено, антитела, индуцируемые препаратом, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов», - говорится в сообщении центра.

Кроме того, результаты наблюдения за участниками, среди которых были и пенсионеры, не дают оснований сомневаться в безопасности препарата и его способности вызывать формирование нейтрализующих антител, сообщает ТАСС.

Вакцина «Эпиваккорона» не содержит живого вируса и формирует иммунитет, создавая в организме человека три линии защиты, благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Первая – нейтрализует вирус на этапе связывания с рецептором. Вторая – на этапе слияния оболочки вируса и мембраны клетки. На третьей линии защиты вступает в действие гумморальный и клеточный иммунитет.