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Назван срок сохранения антител после укола вакциной «ЭпиВакКорона»

Артем Денисов
28 апреля, 2021 03:38
2 мин
Артем Денисов
28 апреля, 2021 03:38
2 мин
pixabay.com
pixabay.com

Препарат от COVID-19 «ЭпиВакКорона» российского производства хорошо подходит для ревакцинации.

Как сообщил руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций Александр Семенов, данной вакциной можно прививаться ежегодно, по аналогии с вакцинацией от гриппа. Он предположил, что «ЭпиВакКорона» будет защищать от вируса в течение года.

Наблюдение за участниками испытаний, которые первыми получили препарат, также показывает, что антитела сохраняются в течение 9-10 месяцев. При этом годовой срок после первых прививок еще не истек.

Кроме того, «ЭпиВакКорона» хорошо усиливает иммунитет тем, кто перенес коронавирус в легкой форме или бессимптомно.

Руководитель НИИ напомнил, что иммунитет к COVID-19 после вакцинации формируется примерно через три недели после введения второй дозы препарата, пишет «Российская газета».

Ранее стало известно, что преступники пытались получить доступ к разработкам российского центра «Вектор», который является создателем вакцины «ЭпиВакКорона». Как заявил заместитель главы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, зафиксировано четырехкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика.

Ранее по теме:  Хакеры пытались украсть технологию создания российской вакцины
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ТЕГИ
Здоровье
Коронавирус
Вакцина
Антитела
ЭпиВакКорона
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