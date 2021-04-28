Хакеры пытались украсть технологию создания российской вакцины

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Российские эксперты зафиксировали рост хакерских атак на разработчиков вакцин от COVID-19 в период эпидемии коронавируса.

Так, преступники пытались получить доступ к разработкам российского центра «Вектор», который является создателем вакцины «ЭпиВакКорона». Как заявил заместитель главы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, зафиксировано четырехкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика.

Он отметил, что целью хакеров был доступ к технологии создания вакцины от коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось, вакцина от коронавируса «Эпиваккорона» является эффективной против всех известных мутаций коронавируса. Об этом рассказал руководитель центра Александр Семенов.

По его словам, «Эпиваккорона» эффективна против британского, южноамериканского и южноафриканского штаммов.