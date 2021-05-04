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Политика
Вакцинация не спасет туристов от карантина и ПЦР-тестов
4 мая, 2021 04:08
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Еврокомиссии сообщили, что предложение о разрешении въезда в Евросоюз вакцинированным от коронавируса иностранным туристам не исключает необходимости для них сдавать ПЦР-тесты и проходить карантин.
Таким образом, им придется соблюдать действующие эпидемиологические меры, сообщает ТАСС.
Как сообщалось, Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в Евросоюз для иностранцев. Там считают, что въезд можно разрешить не только тем, кто прибывает из стран с положительной эпидемиологической ситуацией, но и тем, кто полностью вакцинировался одобренными в Евросоюзе препаратами.
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