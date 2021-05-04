Вакцинация не спасет туристов от карантина и ПЦР-тестов

Политика

В Еврокомиссии сообщили, что предложение о разрешении въезда в Евросоюз вакцинированным от коронавируса иностранным туристам не исключает необходимости для них сдавать ПЦР-тесты и проходить карантин.

Таким образом, им придется соблюдать действующие эпидемиологические меры, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в Евросоюз для иностранцев. Там считают, что въезд можно разрешить не только тем, кто прибывает из стран с положительной эпидемиологической ситуацией, но и тем, кто полностью вакцинировался одобренными в Евросоюзе препаратами.