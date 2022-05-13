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Политика
Россию хотят принудить выплатить контрибуцию Украине
13 мая, 2022 15:06
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tg holod
По результатам российско-украинского конфликта, государства мира заставят начавшую боевые действия Россию выплатить Украине контрибуцию. Деньги пойдут на восстановление разрушенных украинских городов. В этом убеждён президент Польши Анджей Дуда
«Мы глубоко верим, что международное сообщество... принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», — заявил польский президент во время беседы с журналистами.
Ранее в отношениях между Польшей и РФ произошёл новый неформальный конфликт. В Варшаве российского посла облили сиропом, неизвестные в Москве отомстили польскому посольству красной краской.
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