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Происшествия
Месть красна: неизвестные отомстили Польше за случившееся с послом РФ в Варшаве
11 мая, 2022 20:48
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В Москве группа неизвестных совершила нападение на польское посольство. Двое мужчин облили контрольно-пропускной пункт дипломатического представительства и табличку красной краской, третий – снимал происходящее на видео. Видеозапись с инцидентом попала в сеть.
После происшествия краску смыли, в самом посольстве Польши поступок мужчин назвали «хулиганским поведением».
Очевидно, действия неизвестных стали ответом на инцидент с российским послом Сергеем Андреевым 9 мая в Варшаве. Дипломата облили красным сиропом во время памятных мероприятий.
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