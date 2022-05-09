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Происшествия
Российского посла «перекрасили» в багряный на советском кладбище в Польше
9 мая, 2022 13:21
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В Польше российского посла Сергея Андреева облили красной краской. Инцидент произошёл на кладбище советских воинов в Варшаве, где дипломат пытался возложить цветы.
Согласно сообщениям, присутствующая группа людей не позволила Андрееву протиснутся к мемориалу и возложить венок. После посла облили краской.
Дипломат покинул место инцидента в сопровождении полиции, сообщает «ТАСС».
Произошедшее уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, об этом сообщает «Экономика сегодня».
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