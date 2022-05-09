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Происшествия
Это была не краска: Российский посол назвал вещество, которым его облили в Варшаве
9 мая, 2022 15:38
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Посла РФ в столице Польши Сергея Андреева облили не краской, как сообщалось ранее. Пояснения дал сам дипломат спустя около часа после инцидента.
9 мая посол хотел посетить монумент советских воинов в Варшаве. Присутствующие недовольные поляки не пропустили дипломата, после чего кто-то облил Андреева красной жидкостью. Исходя из первых сообщений, предполагалось, что облили посла красной краской.
Ситуацию несколько прояснил сам Андреев. Он сообщил, что облили его не краской, а сладким сиропом. Никто из сотрудников посольства не пострадал, отметил он.
Российский МИД после инцидента выразил решительный протест властям Польши, рассказывает «360».
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