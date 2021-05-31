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Политика
Александр Лукашенко может помиловать россиянку Софью Сапегу и отпустить на родину
31 мая, 2021 09:57
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Telegram-канал «Подъем»
Глава Министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей перечислил несколько вариантов развития событий после суда над россиянкой Софьей Сапегой, задержанной вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.
По словам министра, суд состоится в РБ. Вполне вероятно, что отбывать наказание Сапега будет в России, при этом Макей не исключает возможность помилования.
«Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать», — цитирует Макея «Комменсантъ».
Предьявить обвинение гражданке РФ должны сегодня.
Ранее стало известно о том, что российские олигархи собирались расшатать ситуацию в Беларуси.
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