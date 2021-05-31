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Политика
Российские олигархи намеревались расшатать ситуацию в Беларуси. Их «сдали» спецслужбы РФ
31 мая, 2021 09:24
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Kremlin Pool/Global Look Press
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о том, что российские олигархи собирались расшатать ситуацию в стране незадолго до выборов президента РБ, а именно в августе 2020-го. По его словам, были известны конкретные имена.
Глава ведомства подчеркнул, что если бы не российские спецслужбы, противостоять мощи олигархов РФ, в том числе бывших, было бы гораздо сложнее. Каким образом были применены на практике данные, полученные белорусами от российских спецслужб, остаётся загадкой, передаёт «Коммерсантъ».
Ранее сообщалось о том, что в Беларуси продолжаются задержания журналистов — на этот раз неугодным оказался главный редактор белорусского портала Hrodna.life
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